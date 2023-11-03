Перед судом предстанет житель Вязниковского района.

Перед судом предстанет житель Вязниковского района. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, что привело к смерти человека. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла вечером 19 августа. Правоохранители установили, что вязниковец был пьян и не имел права управления автомобилем. Однако он сидел за рулём машины ВАЗ-2106 и ехал по федеральной трассе М-7. Вместе с ним в автомобиле находились трое человек, которые не пристегнулись ремнями безопасности. В ведомстве отмечают, что плюс ко всему транспортное средство имело серьёзные технические неисправности, а водитель разговаривал по телефону.Обвиняемый не справился с управлением и угодил в кювет. В результате ДТП один из пассажиров скончался.В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 12 лет заключения.