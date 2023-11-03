Говорят, Алле Пугачевой придется идти на сделку ради возвращения в свой особняк в Грязи.

Говорят, Алле Пугачевой придется идти на сделку ради возвращения в свой особняк в Грязи.Возвращение Аллы Пугачевой в Россию стало самой обсуждаемой новостью. Артистка приехала на родину без мужа и детей, но неизвестно почему. Все, кому не лень, выдвигают различные теории, касающиеся прибытия певицы. А некоторые даже делятся инсайдерской информацией, которая пока не получила никаких подтверждений.Тем временем напомнил о себе скандальный шоумен Стас Барецкий, который еще весной говорил, что выкупил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, и сообщал о намерении сделать в особняке элитный крематорий. Сейчас же мужчина утверждает, что поставил артистке условие для возвращения ей замка, и оно кажется невыполнимым из-за того, что певица замужем.Алла Пугачева, которая намерена снова жить в любимом особняке должна либо, по словам Барецкого, связать себя с ним узами брака, либо внести залог в размере 250 миллионов рублей. Шоумен уверен, что народная артистка прилетела домой, поскольку желает развестись с Максим Галкиным*."Она просит, чтобы замок ей вернули, хочет жить в нем", – цитирует Стаса Барецкого .Он уверяет, что уже встретился с Аллой Пугачевой. Стас Барецкий якобы давно знал о желании артистки вернуться в Россию, поэтому до сих пор и не устроил в замке крематорий.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.