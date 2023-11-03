Жители Ковровского района простились со своим земляком Андреем С., участвовавшим в специальной военной операции.
Жители Ковровского района простились со своим земляком Андреем С., участвовавшим в специальной военной операции. Об этом глава районной администрации Вячеслав Скороходов рассказал в своём .
Герой родился в посёлке Восход, учился в Мелеховской школе, служил сапёром. Когда Отечество позвало своих сынов, Андрей подписал контракт и отправился в зону проведения СВО. Посмертно храброго воина представили к ордену Мужества.
Вячеслав Скороходов выразил соболезнования родственникам и друзьям Андрея и отметил, что память о ковровском бойце останется в сердцах земляков.