В пятницу и субботу, 3 и 4 ноября, в учреждениях культуры Владимирской области пройдут мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств».

В пятницу и субботу, 3 и 4 ноября, в учреждениях культуры Владимирской области пройдут мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщила регионального Минкульта.Акция «Ночь искусств» стала традиционной, в этом году она состоится в 11-й раз. Грядущее событие посвящено Дню народного единства и пройдёт под лозунгом «Россия объединяет». Тематические встречи будут организованы в музеях, театрах, библиотеках и прочих культурных учреждениях Владимирской области. Программу мероприятия можно .