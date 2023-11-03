В ливни через арку можно пройти только по бетонным блокам, которые подпирают стены. Так в непогоду передвигаются жильцы домов №22 и №24 на Нижней Дуброве. Арка превращается в своеобразный

В ливни через арку можно пройти только по бетонным блокам, которые подпирают стены. Так в непогоду передвигаются жильцы домов №22 и №24 на Нижней Дуброве. Арка превращается в своеобразный канал для потока воды. До этого уровня ливневые воды пока не поднимаются, иронизируют жильцы. Кто-то шагает прямо по мутному потоку. Виктор Веденеев, житель дома №22: Как