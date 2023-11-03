Жители Покрова обеспокоены судьбой молодого человека, который уже несколько месяцев ночует под...

Жители Покрова обеспокоены судьбой молодого человека, который уже несколько месяцев ночует под открытым небомЖители Покрова обеспокоены судьбой молодого человека, который вот уже несколько месяцев ночует под открытым небом на территории одного из гаражных кооперативов города. Что с ним стряслось и почему он оказался на улице - едва ли не тема месяца в местных интернет-пабликах. Но достучаться до ответственных служб пока не получилось. С героем этой печальной истории встретилась наша съемочная группа.- Покушай, пока горячо. Чтобы не остыло. Поешь. Такая атмосфера у человека, такая жизнь.Человека на видео зовут Андрей и ему всего 21 год. А эта груда грязного тряпья посреди гаражей - его ночлег вот уже много недель.- Медведь вот этот, он обычно постоянно здесь с ним спит в обнимку. Он к нему так очень привязан. Бережет его.Айнур Ахметов работает в Покрове на строительстве платной магистрали, и, как может, приглядывает за бродягой. Привозит ему еду, сигареты. Это единственное, от чего замкнутый и молчаливый Андрей никогда не отказывается.Айнур Ахметов:- Иногда едешь, вот здесь ящики мусора стоят, и он там роется. Страшно смотреть на это, если честно.Дарья Давыдова:- Эту историю, кажется, знает уже весь Покров. Ее последний месяц активно обсуждают в социальных сетях. Люди, надо признать, небезучастны к судьбе парня, который оказался на улице, чего не скажешь про власти и различные социальные службы. Они пока особо не вникают в ситуацию, предпочитая молча наблюдать, как человек уверенно идет по пути в никуда.Александр из Покрова, помнит Андрея с детства. Не раз бывал у него в гостях в этом доме. Многодетная семья жила здесь без отца. О матери давно ничего не известно. Она уже несколько лет не появлялась ни в городе, ни Вконтакте. На заглавном фото ее профиля Андрей - еще ребенок.Александр Юнк, житель г. Покрова:- Мама лишена родительских прав. Сестра находится в детском доме. А старший брат наркоманит.Знакомые парня говорят, он чем-то напуган и боится возвращаться в квартиру. Днем бесцельно бродит по улицам. Мы обнаружили его в самом центре Покрова. Промокший до нитки, забившись в угол у дверей супермаркета, Андрей шепотом ругал свое отражение.- Андрей, ты мне скажи, тебя кто-то обидел?Попытки разговорить молодого человека оказались тщетны. И как только мы отступили, он пошел дальше. Судя по тому, что каждый вечер он возвращается ночевать к гаражам, в городе Андрей пока неплохо ориентируется.- Нужна ему какая-то помощь профильных специалистов.- Мдаа.Директор районного центра соцобслуживания Ирина Леняева впервые слышит об этой ситуации, но уверяет: теперь-то Андрею помогут.Ирина Леняева, директор Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения:- Сейчас дам поручение, чтобы всевозможную помощь человеку оказать, так как впереди все-таки зима и человек не может так жить на улице.В ближайшее время к молодому человеку должны подъехать специалисты, включая психолога, чтобы оценить его состояние. Необходимость госпитализации. Нужно найти или восстановить документы. Это печальная история, но у нее еще может быть хороший конец.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".