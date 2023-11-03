Но власти договорились с владельцем о ежедневной уборке дороги от мусора и рекомендовали отказаться от проведения шумных работ в ночное время.

Строительство логистического центра маркетплейса создало проблемы с дорогой для жителей деревень Хрястово и Угор.Строительная техника преграждает дорогу на час, что образует пробки. Помимо этого, грязь преодолевают люди, рискуя здоровьем. Также по данной дороге ездит школьный автобус.На жалобы очевидцев отреагировало правительство Владимирской области. Там сообщили, что строительные работы продлятся до 20 декабря 2023 года, и пообещали построить отдельную дорогу к комплексу одного из крупных маркетпейсов, по которой будет ездить большая часть грузовых машин. Кроме того, власти договорились с компанией о ежедневной уборке дороги от мусора и порекомендовали отказаться от проведения шумных работ в ночное время.