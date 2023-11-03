Сделали это в рамках месячника гражданской безопасности

Сотрудники МЧС вместе с представителями горадминистрации показали представителям СМИ защитные сооружения во Владимире: укрытия и убежища.Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области рассказал, чем отличаются эти понятия.Первые предназначены для основной части населения. В них, как правило, людей размещают до полусуток – до момента, когда угроза минует, или пока их не эвакуируют в безопасное место. Для этих целей используют подвалы, подземные парковки.В убежища же в основном спускают сотрудников предприятий, отнесенных к категории особо важных. Там уже созданы более комфортные условия. Продолжительность пребывания – до трёх суток.Первая точка «десантирования» - обычная многоэтажка на ул. Мира, 45. Возле подъезда таблички с указателями. По ним находим подвал, спускаемся вниз. Вместо привычных многим полок с соленьями – щебёночный пол, лавки, столы. На них – запасы воды и керосиновые лампы.В случае необходимости здесь могут укрыться до 500 человек.«На территории Владимира 1318 подвальных помещений, считая подземные парковки. Ели же таковых в вашем доме нет, можно воспользоваться укрытием в соседних постройках», - пояснил начальник управления гражданской защиты города Владимира Борис Беликов.К слову, о том, что находится в подвалах, должны заботиться сами жильцы.Следующая точка – подземная парковка ТЦ «Торговые ряды». Здесь о комфорте говорить не приходится. Зато в случае опасности могут укрыться до 10 тыс. человек.Под организацией ДСУ-3 расположился целый бункер – настоящее убежище на 200 человек. Воздух здесь фильтруется, есть аптечки, вода, туалет, защитные костюмы, подобие кроватей. Имеются два выхода, включая эвакуационный.Несмотря на то, что сооружение построили еще в 70-х годах, в случае необходимости оно исправно сможет выполнить свою функцию.