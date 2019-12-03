Комик и актер Михаил Галустян попал в щекотливую ситуацию. После встречи с подтянутой красоткой у него, вероятно, до сих пор болят уши.

Комик и актер Михаил Галустян попал в щекотливую ситуацию.После встречи с подтянутой красоткой у него, вероятно, до сих пор болят уши.В рамках ютуб-шоу Comment Out артисту пришлось30 секунд провести между ног у девушки по имени Валерия. Она оказалась мастером спорта международного класса по бодибилдингу и фитнесу, атакже абсолютной чемпионкой России и восточной Европы.Валерия бедрами сжимала голову Михаила пока тот кричал,пыхтел и пытался руками ослабить хватку. Судя по всему, удовольствия отпроцесса Галустян не получил. Такое наказание артисту назначили устроители шоуза нежелание писать непристойный комментарий в "Инстаграм" певицы Зары.Кода экзекуция завершилась, уши Михаила Галустяна горели.Артист пожаловался, что спортсменка чуть не свернула ему челюсть.Интересно, что послекомика ожидало еще более унизительное задание. За отказ "подшутить" надизвестной поэтессой Ларисой Рубальской пришлось залезать вчемодан.Артист заявлял, что выполнить задание не сможет по причинеклаустрофобии. Однако его никто не слушал.Интересно, что размер чемодана явно не соответствовал габаритам. "Упаковывать" непомещающуюся знаменитость помолола пышнотелая дама,которая с удовольствием полежала на знаменитом артисте.