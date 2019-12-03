Комик и актер Михаил Галустян попал в щекотливую ситуацию.
После встречи с подтянутой красоткой у него, вероятно, до сих пор болят уши.
Комик и актер Михаил Галустян попал в щекотливую ситуацию.
После встречи с подтянутой красоткой у него, вероятно, до сих пор болят уши.
В рамках ютуб-шоу Comment Out артисту пришлось
30 секунд провести между ног у девушки по имени Валерия. Она оказалась мастером спорта международного класса по бодибилдингу и фитнесу, а
также абсолютной чемпионкой России и восточной Европы.
Валерия бедрами сжимала голову Михаила пока тот кричал,
пыхтел и пытался руками ослабить хватку. Судя по всему, удовольствия от
процесса Галустян не получил. Такое наказание артисту назначили устроители шоу
за нежелание писать непристойный комментарий в "Инстаграм" певицы Зары.
Кода экзекуция завершилась, уши Михаила Галустяна горели.
Артист пожаловался, что спортсменка чуть не свернула ему челюсть.
Интересно, что после
комика ожидало еще более унизительное задание. За отказ "подшутить" над
известной поэтессой Ларисой Рубальской пришлось залезать в
чемодан.
Артист заявлял, что выполнить задание не сможет по причине
клаустрофобии. Однако его никто не слушал.
Интересно, что размер чемодана явно не соответствовал габаритам
. "Упаковывать" непомещающуюся знаменитость помолола пышнотелая дама,
которая с удовольствием полежала на знаменитом артисте.