1 7 участков дорог регионального значения общей протяженностью 1279 планируется перевести в федеральную собственность

7 участков дорог регионального значения общей протяженностью 1279планируется перевести в федеральную собственность – об этом сообщили вУпрдор «Москва-Нижний Новгород», в чье ведение перейдут дороги."В собственность Российской Федерации в 2020 году планируется передать следующие автомобильные дороги, которые являются опорной сетью Ивановской области, Республики Мордовия, Владимирской области и Нижегородской области, обеспечивают транспортное сообщение между субъектами Российской Федерации, связывают федеральные дороги общего пользования", - уточнили ТАСС в Упрдоре "Москва - Нижний Новгород".Согласно предоставленным данным, Владимирская область передаст в ведение Упрдора четыре участка протяженностью более 299 километров на дорогах Владимир - Муром - Арзамас, Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума, Касимов - Муром - Нижний Новгород, а также региональный участок обхода Мурома и моста через Оку, сообщает