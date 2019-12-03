Гордость музея - подлинная средневековая архитектура.

Государственному музею-заповеднику "Александровская слобода" сегодня исполняется сто лет. Его открыли в 1919 году во время гражданской войны. Гордость музея - подлинная средневековая архитектура. Собрание лучших объектов, "Государев двор" - экспозиция, посвященная Ивану Грозному. К юбилею открылась выставка - "Сто музейных шедевров". Как сегодня строится работа с гостями музея? Алла Петрухно знает о музее всё. Ее музейный стаж - 40 лет. И 35 из них она руководит музеем. Директор уверена: к посетителю нужен новый подход.Алла Петрухно, директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода»: «Он настолько, порой, перегружен информацией, которую получает, что, придя в музей, ему не хочется получить еще один поток чтобы обрушился информации на его голову. Ему хочется прийти, отдохнуть. Ему хочется получить эмоции положительные. Ведь они очень важны, их так мало в жизни».Екатерина Максимова