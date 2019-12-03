По всей видимости, Владимир Зеленский не оправдал надежд Запада. Соединенные Штаты начали готовить его преемника. Имя следующего президента Украины озвучено публично.

По всей видимости, Владимир Зеленский не оправдал надежд Запада. Соединенные Штаты начали готовить его преемника. Имя следующего президента Украины озвучено публично.На роль будущего главы государства готовится Елена Зеркаль,ранее бывшая замминистра иностранных дел Украины. Об этом сообщается в блогеУкраинского института анализа и менеджмента политики, который возглавляетполитолог Руслан Бортник.По словам экспертов, "западные партнеры" Киеварассматривают ее как кандидата в президенты на следующих выборах. При этом неисключается, что голосование будет внеочередным."Уже после Нового года она может возглавитьпрофессионально-общественную инициативу по поддержанию активности в украинскихисках против РФ в международных судах", – говорится в сообщениианалитического центра.Сама дипломат слухи о своей политической карьерекомментирует уклончиво. "Не знаю, как будет складываться, посмотрим", -сказала Зеркаль в интервью Deutsche Welle.Замглавы МИД Украины Зеркаль делится фантазиями: мол, на саммите в Париже «будет четко очерчено, как Россия будет отводить войска, тяжелое вооружение» и пр. Но о «войсках России» в Париже речи не будет: Россия - не сторона конфликта. А об отводе войск Украины речь точно пойдёт.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)Другим возможным сменщиком является мэр Киева ВиталийКличко. Это удобная кандидатура: с ним готовы разговаривать и Россия, и Запад,отмечали ранее в телеграм-каналах.Сейчас столичный градоначальник сосредотачивает силы дляборьбы. Он собирает вокруг себя сторонников, недовольных политикой . Больше всего Кличко и его единомышленники недовольны законопроектомо продаже земли в частные руки. В ноябре инициатива прошла первое чтение вВерховной раде.