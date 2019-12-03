По всей видимости, Владимир Зеленский не оправдал надежд Запада. Соединенные Штаты начали готовить его преемника. Имя следующего президента Украины озвучено публично.
По всей видимости, Владимир Зеленский не оправдал надежд Запада. Соединенные Штаты начали готовить его преемника. Имя следующего президента Украины озвучено публично.
На роль будущего главы государства готовится Елена Зеркаль,
ранее бывшая замминистра иностранных дел Украины. Об этом сообщается в блоге
Украинского института анализа и менеджмента политики, который возглавляет
политолог Руслан Бортник.
По словам экспертов, "западные партнеры" Киева
рассматривают ее как кандидата в президенты на следующих выборах. При этом не
исключается, что голосование будет внеочередным.
"Уже после Нового года она может возглавить
профессионально-общественную инициативу по поддержанию активности в украинских
исках против РФ в международных судах", – говорится в сообщении
аналитического центра.
Сама дипломат слухи о своей политической карьере
комментирует уклончиво. "Не знаю, как будет складываться, посмотрим", -
сказала Зеркаль в интервью Deutsche Welle.
Замглавы МИД Украины Зеркаль делится фантазиями: мол, на саммите в Париже «будет четко очерчено, как Россия будет отводить войска, тяжелое вооружение» и пр. Но о «войсках России» в Париже речи не будет: Россия - не сторона конфликта. А об отводе войск Украины речь точно пойдёт.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)
Другим возможным сменщиком является мэр Киева Виталий
Кличко. Это удобная кандидатура: с ним готовы разговаривать и Россия, и Запад,
отмечали ранее в телеграм-каналах.
Сейчас столичный градоначальник сосредотачивает силы для
борьбы. Он собирает вокруг себя сторонников, недовольных политикой . Больше всего Кличко и его единомышленники недовольны законопроектом
о продаже земли в частные руки. В ноябре инициатива прошла первое чтение в
Верховной раде.