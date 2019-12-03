Впервые во Владимирской области школьник Артем Маркеев получил три патента за изобретение надувных саней. Его необычной идеей уже заинтересовались в Германии.

Впервые во Владимирской области школьник Артем Маркеев получил три патента за изобретение надувных саней. Его необычной идеей уже заинтересовались в Германии.От детского увлечения что-то мастерить - к серьезным научным патентам. Восьмиклассник Артем Маркеев два года работал над созданием многофункциональных надувных саней, которые могут передвигаться по снегу, льду и воде. Среди друзей давно ходят добрые шутки про хобби школьника.- Артем, расскажи, что ты любишь делать в свободное время? - Строить сани.Идея пришла внезапно. Научный руководитель Артема - Сергей Апреликов, предложил модифицировать "ватрушку". Артем решил добавить к саням специальный купол. Он сделан из светопрозрачного материала со специальным напылением, которое преобразует солнечные лучи в электроэнергию. Ток поступает на микропроцессор, питающий светодиоды. Изобретение будет полезно для работы спасателей МЧС и для любителей зимних промысловАртем Маркеев, изобретатель: «Оно будет использоваться в основном рыбаками и охотниками. Для рыбаков, допустим, они, если рыбачат на тонком льду, если лед прорвется, то не утонут, а останутся на воде. А для охотников там есть в куполе сетка, благодаря которой его не видят животные, таким образом они смогут использовать ватрушку как камуфляж».Изобретением школьника уже заинтересовались в Германии. Сейчас оно полностью готово к производству, но потенциал саней не использован до конца. У Артема большое будущее, говорит Сергей Апреликов, и это - только начало.Сергей Апреликов, научный руководитель Атрема Маркеева: «У него все впереди, а это будет его стимулировать для поступления в технический вуз. Нам очень сейчас нужны инженеры, при чем не просто инженеры, а с дизайном мышления».Кем Артем станет в будущем - пока не решил, но точно свяжет жизнь с наукой или техникой. Ведь модификации простых вещей могут принести большую пользу людям.Ольга Павловская, Мария Платанюк, Илья Хлудов, Дмитрий Лизунов«Вести-Владимир»