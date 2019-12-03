Экипаж МКС успешно установил новую систему охлаждения на спектрометр, укреплённый на внешней поверхности станции. В открытый космос вышли астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, работы заняли чуть более шести часов.

Экипаж МКС успешно установил новую систему охлаждения на спектрометр, укреплённый на внешней поверхности станции. В открытый космос вышли астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, работы заняли чуть более шести часов. При этом, они даже перевыполнили план — заодно установили и теплозащитный экран над той частью спектрометра, которая обращена к Земле.Во время нового выхода в открытый космос экипаж станции проверит систему охлаждения на утечки, сообщает телеканал "Россия 24". Если их не будет, прибор возобновит работу в полном объёме. Задача спектрометра — искать следы антиматерии, анализировать состав космического излучения — это может помочь выяснить, как образовалась Вселенная.