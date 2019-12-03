В Муроме уже готовятся к старту конкурса "Арт-ёлка-2020" на лучшую тематическую ёлку. К участию приглашают коллективы всех предприятий и организаций.

В Муроме уже готовятся к старту конкурса "Арт-ёлка-2020" на лучшую тематическую ёлку.К участию приглашают коллективы всех предприятий и организаций. Как сообщает , в этом году конкурс пройдёт в трёх номинациях "Самая красивая ёлка", "Самая профессиональная тематическая ёлка" и "Самая весёлая ёлка". Старт состязаний - уже 4 декабря. А открытие аллеи зелёных красавиц запланировано на 25 декабря. Лучшие символы праздника отметят дипломами и призами.