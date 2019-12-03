Масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле, оно может затронуть около двух миллионов человек.

Масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле, оно может затронуть около двух миллионов человек, сообщает телеканал "Россия 24". "В 11:46 произошел сбой в работе Национальной электрической системы от Эль-Табласо до западного побережья Сулии, в результате чего несколько муниципалитетов, в том числе Маракайбо, остались без света. Corpoelec работает над выяснением и устранением причин", — написал в Twitter мэр Маракайбо.