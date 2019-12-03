Активисты проекта «Единой России» «Народный контроль» совместно с Управлением Роспотребнадзора установили, что 16 из 23 взятых во Владимире образцов популярной еды опасны для здоровья.

Активисты проекта «Единой России» «Народный контроль» совместно с Управлением Роспотребнадзора установили, что 16 из 23 взятых во Владимире образцов популярной еды опасны для здоровья.- Результаты 50 исследований из 138 проведенных не соответствуют требованиям к безопасности пищевой продукции. В 16 из 23 исследуемых образцов роллов обнаружено наличие микроорганизмов выше гигиенического норматива. Еще в 19 образцах выделены бактерии группы кишечных палочек, - отметила координатор федерального партийного проекта «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.Только одна доставка осуществлялась в соответствии с нормативами - в термосумке, по семи заказам продукция доставлена в потребительской упаковке без маркировки, еще в одном отсутствует юридический адрес и адрес производства. Также были выявлены нарушения в оформлении кассовых чеков.Проверки пройдут и в других регионах. по их итогам будут выработаны механизмы повышения ответственности за халатное отношение к качеству продуктов питания.