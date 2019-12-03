Константин Меладзе – не только талантливый продюсер, но и заботливый муж. Он захотел, чтобы его супруга Вера Брежнева удивилась и порадовалась, и сделал ей необычный подарок.

Константин Меладзе – нетолько талантливый продюсер, но и заботливый муж. Он захотел, чтобы его супругаВера Брежнева удивилась и порадовалась, и сделал ей необычный подарок.Меладзечастенько балует избранницу приятными сюрпризами. Но один из них былпо-настоящему непредсказуемым.Несмотря на то, что в Сети и СМИ периодически появляютсяслухи о предстоящем разводе звездной пары, певица реагирует на них с юмором. ВераБрежнева рассказала о том, как внимательно к ней относится избранник.Материал дополняется