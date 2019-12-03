Константин Меладзе – не
только талантливый продюсер, но и заботливый муж. Он захотел, чтобы его супруга
Вера Брежнева удивилась и порадовалась, и сделал ей необычный подарок.
Константин Меладзе – не
только талантливый продюсер, но и заботливый муж. Он захотел, чтобы его супруга
Вера Брежнева удивилась и порадовалась, и сделал ей необычный подарок.
Меладзе
частенько балует избранницу приятными сюрпризами. Но один из них был
по-настоящему непредсказуемым.
Несмотря на то, что в Сети и СМИ периодически появляются
слухи о предстоящем разводе звездной пары, певица реагирует на них с юмором. Вера
Брежнева рассказала о том, как внимательно к ней относится избранник.
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