Ольга Бузова выступила на музыкальной премии. Не обошлось без конфуза.

Ольга Бузова выступила на музыкальной премии. Не обошлось без конфуза.Ольга Бузова посетила премию канала Music Box "Золотой хит". Примечательно, что поющая ведущая приехала на мероприятие одной из последних. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" появилась перед камерами в эффектном красном платье и с короной на голове. Попозировав репортерам, артистка скрылась в гримерке, чтобы быстро переодеться в черный купальник, украшенный серебристыми сережками, весьма странно, по мнению пользователей Сети, расположенных на одежде.Поющая ведущая исполнила свой последний хит "Вот она я".Материал дополняется