Платежные системы подключились к Национальному процессинговому центру Таджикистане. В Western Union и Contact сообщили, что операции временно прекращены, информации о том, когда они будут доступны, у компаний пока нет. Однако в Нацбанке Таджикистана заявляют, что переводы возобновятся в течение дня.

Платежные системы Unistream, Western Union и Contact подключились к Национальному процессинговому центру Таджикистане.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Национального банка Таджикистана, переводы через Contact и Unistream будут доступны во второй половине дня, а через Western Union — в течение одного-двух дней.Переводы были приостановлены из-за запуска процессингового центра, который открыли для повышения эффективности системы денежных переводов и прозрачности операций.В Western Union подтвердили, что операции сейчас прекращены в связи с дополнительной технической настройкой. Когда она будет завершена – пока неизвестно. В системе переводов Contact также сообщили, что переводы в Таджикистан недоступны. "Банки, которые раньше осуществляли выдачу переводов в Таджикистане сейчас, к сожалению, не осуществляют выдачу переводов по системе Contact", — сообщили в колл-центре компании.В таджикском Нацбанке сообщили, что в ходе переговоров с иностранными платежными системами на большинство переводов удалось снизить комиссию с полутора до одного процента. Там заверили, что максимально учли интересы всех заинтересованных сторон.