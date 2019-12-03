Бывшие возлюбленные провели вечер вместе. Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев были рады обществу друг друга.

Бывшие возлюбленные провели вечер вместе. Телеведущая Лера Кудрявцеваи певец Сергей Лазарев были рады обществу друг друга.Знаменитости встретились на репетиции фестиваля "Песня года",которая проходила в квартире режиссера Александра Ревзина. Кудрявцеваи Лазарев на предстоящем мероприятии выступят в качестве ведущих.Первым на место проведения репетиции прибыл Сергей. Приехавшаяпозднее Лера застукала экс-возлюбленного за записью видео для микроблога."Ну что, читка "Песни года". Шли годы – они не менялись, атолько хорошели. Наша банда в сборе", – сказал на камеру вокалист."Лазаревич уже себя снимает по‑всякому.Уже целовалисьс Вячеславовичем(отчество Лазарева, – прим. ред.) сегодня",– прокомментировала увиденное теледива. "Красавица, боже мой!" – не удержалсяот комментария артист при виде подруги.Лера Кудрявцева опубликовала происходящее в доме у режиссерав "Сторис" личного аккаунта в "Инстаграм". Знаменитость рассказала, что читкасценария продолжалась до поздней ночи. Она и Сергей Лазарев, судя по всему, оченьвымотались.Напомним, и Сергей Лазарев были вместе околопяти лет – по меркам шоу-бизнеса срок достаточно приличный. После расставания спевцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено было развиться вочто-то большее. В тот момент она хотела постоянно иметь мужчину рядом, а Лазарев настаивална гостевом варианте отношений.В программе "Секрет на миллион" рассказалаэкс-возлюбленному, почему разорвала их отношения. "За четыре года ты не решилсясделать какой-то шаг. Хотя мы с тобой говорили о детях и многом другом. Японяла, что мне не 16, что я хочу детей, что я хочу выйти замуж еще", – сказалателеведущая Сергею Лазареву.