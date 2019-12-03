Бывшие возлюбленные провели вечер вместе. Телеведущая Лера Кудрявцева
и певец Сергей Лазарев были рады обществу друг друга.
Бывшие возлюбленные провели вечер вместе. Телеведущая Лера Кудрявцева
и певец Сергей Лазарев были рады обществу друг друга.
Знаменитости встретились на репетиции фестиваля "Песня года",
которая проходила в квартире режиссера Александра Ревзина. Кудрявцева
и Лазарев на предстоящем мероприятии выступят в качестве ведущих.
Первым на место проведения репетиции прибыл Сергей. Приехавшая
позднее Лера застукала экс-возлюбленного за записью видео для микроблога.
"Ну что, читка "Песни года". Шли годы – они не менялись, а
только хорошели. Наша банда в сборе", – сказал на камеру вокалист.
"Лазаревич уже себя снимает по‑всякому.
Уже целовались
с Вячеславовичем
(отчество Лазарева, – прим. ред.) сегодня",
– прокомментировала увиденное теледива. "Красавица, боже мой!" – не удержался
от комментария артист при виде подруги.
Лера Кудрявцева опубликовала происходящее в доме у режиссера
в "Сторис" личного аккаунта в "Инстаграм". Знаменитость рассказала, что читка
сценария продолжалась до поздней ночи. Она и Сергей Лазарев, судя по всему, очень
вымотались.
Напомним, и Сергей Лазарев были вместе около
пяти лет – по меркам шоу-бизнеса срок достаточно приличный. После расставания с
певцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено было развиться во
что-то большее. В тот момент она хотела постоянно иметь мужчину рядом, а Лазарев настаивал
на гостевом варианте отношений.
В программе "Секрет на миллион" рассказала
экс-возлюбленному, почему разорвала их отношения. "За четыре года ты не решился
сделать какой-то шаг. Хотя мы с тобой говорили о детях и многом другом. Я
поняла, что мне не 16, что я хочу детей, что я хочу выйти замуж еще", – сказала
телеведущая Сергею Лазареву.