Филе индейки с истекшим сроком годности приобрел владимирец в одном из супермаркетов сети «Дикси».

Филе индейки с истекшим сроком годности приобрел владимирец в одном из супермаркетов сети «Дикси». провел проверку по факту неудачного приобретения и вынесло постановление, что продукция действительно была просроченной, таким образом, АО «Дикси» нарушило правила безопасности пищевой продукции и за это было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей.Просьба, выдвинутая через судАО «Дикси» об отмене штрафа, не была удовлетворена. Так что, по-видимому,платить придется