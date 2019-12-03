В понедельник в Петрозаводске легковой автомобиль сбил идущую женщину своей задней частью: его водитель забавы ради занимался дрифтом — управляемым заносом — и в какой-то момент потерял контроль над ситуацией.

Легковой автомобиль сбил 47-летнюю женщину своей задней частью: его водитель забавы ради занимался на дороге, покрытой свежевыпавшим снегом дрифтом — управляемым заносом — и в какой-то момент потерял контроль над ситуацией.Инцидент произошел в Петрозаводске на площади Кирова в понедельник, 2 ноября. Пострадавшая, которую задней частью сбил автомобиль, была осмотрена медиками и, по информации издания "КарелИнформ", отпущена домой на амбулаторное лечение. Об ответственности доигравшегося водителя не сообщается.