Семья Мстислава Ростроповича передала новые материалы для музея в Оренбурге. Об этом в минувшие выходные перед открытием Международного фестиваля маэстро Ростроповича в Оренбурге рассказала архивариус семьи Лариса Чиркова.

Семья Мстислава Ростроповича передала новые материалы для музея в Оренбурге. Об этом в минувшие выходные перед открытием Международного фестиваля маэстро Ростроповича в Оренбурге рассказала архивариус семьи Лариса Чиркова.В этом году в рамках нацпроекта "Культура" идет реновация Дома-музея семьи Ростроповичей. Вскорости прибывают две большие коробки с программами, афишами, фотографиями Мстислава Ростроповича, которые пополнят экспозицию музея. "А уже более личные вещи Ольга Мстиславовна Ростропович привезет с сестрой сама и лично передаст в музей, когда он будет открываться", — рассказала ГТРК "Оренбург" Чиркова.Художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской Ольга Ростропович уточнила, что некоторые материалы для музея абсолютно уникальные, и, в скором времени, за этими артефактами можно будет специально ехать в Оренбург. Представители оренбургского музея поделились, что в доме, где в годы Великой Отечественной войны в эвакуации проживала семья Ростроповичей, будет воссоздана обстановка тех лет. Ряд залов посвятят более поздним периодам жизни всемирно известного виолончелиста, дирижера и композитора.Напомним, работы по созданию дома-музея семьи Ростроповичей, где в 1943-1945 годы в эвакуации проживала семья музыканта, началась в 2019 году. Осенью правительство региона приняло решение выделить средства на приобретение в госсобственность последней доли в здании. Это позволило приступить к масштабной реконструкции музея. Музей-квартира станет филиалом Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Последний уже собирает материалы и формирует будущую экспозицию, передает ТАСС.