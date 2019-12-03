Установлены личности всех погибших при падении автобуса с моста в Забайкальском крае. Двое из них - читинцы, 17 - жители Сретенского района. 17 пострадавших специалисты центра медицины катастроф отправили в Читу. Состояние шестерых из них остается тяжелым, отмечает телеканал Россия 24.

Установлены личности всех погибших при падении автобуса с моста в Забайкальском крае. Двое из них — читинцы, 17 — жители Сретенского района. 17 пострадавших специалисты центра медицины катастроф отправили в Читу. Состояние шестерых из них остается тяжелым, отмечает телеканал "Россия 24".1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск — Чита, упал с моста в реку. Погибли 19 человек. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы. Возбуждены три уголовных дела. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.