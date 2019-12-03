В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух студентов, которые ограбили доставщика еды. Возбуждено уголовное дело. По данным , 2 декабря в полицию обратился курьер. Мужчина ..

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух студентов, которые ограбили доставщика еды. Возбуждено уголовное дело.По данным , 2 декабря в полицию обратился курьер. Мужчина рассказал, что неизвестные избили его и отобрали с сумку с заказом. Другие подробности выясняются.