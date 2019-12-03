Актер стал гостем Дни.ру, дав откровенное интервью. Никита Джигурда высказался об Анастасии Волочковой.

Актер стал гостем "Дни.ру", дав откровенное интервью. НикитаДжигурда высказался об Анастасии Волочковой.С самого начала эпатажныйшоумен отметил, что он является "белым хейтром" страны."Есть хейтеры черные, а ябелый. На самом деле я добрый, нежный, ласковый", – заявил Джигурда. При этомон вспомнил свою близкую подругу – Анастасию Волочкову, которая, как и он,является излюбленной мишенью для злопыхателей.Материал дополняется