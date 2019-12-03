Актер стал гостем Дни.ру, дав откровенное интервью. Никита
Джигурда высказался об Анастасии Волочковой.
Актер стал гостем "Дни.ру", дав откровенное интервью. Никита
Джигурда высказался об Анастасии Волочковой.
С самого начала эпатажный
шоумен отметил, что он является "белым хейтром" страны.
"Есть хейтеры черные, а я
белый. На самом деле я добрый, нежный, ласковый", – заявил Джигурда. При этом
он вспомнил свою близкую подругу – Анастасию Волочкову, которая, как и он,
является излюбленной мишенью для злопыхателей.
Материал дополняется