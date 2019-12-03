Экс-участница шоу Дом-2 и телеведущая Алена Водонаева планирует новогодние каникулы. Знаменитость собирается посвятить время себе.
Экс-участница шоу "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева планирует новогодние каникулы. Знаменитость собирается посвятить время себе.
37-летняя звезда телестройки воспитывает восьмилетнего сына
Богдана. Мальчик появился в браке теледивы и бизнесмена Алексея Малакеева. Этот
союз продлился всего несколько лет. Алена Водонаева развелась с мужем, однако
сохранила с ним дружеские отношения.
Большую часть времени Богдан живет с мамой. Между тем
мальчик часто наведывается в гости к отцу. Например, 2020-й год сын Алены Водонаевой
встретит с папой. Ребенок пробудет у родителя весь январь.
"Впереди новогодние и рождественские праздники и я бы с
удовольствием что-нибудь классное посмотрела. В эти новогодние каникулы экс-муж
летит с Бо на Новый год, тк прошлый сын был со мной. Мы чередуем. А это значит
у меня будет почти месяц свободного времени. Книги, кино, время для себя", – рассказала
в личном "Инстаграм".
2 Сен 2019 в 12:54 PDT
Напомним, ранее телеведущая рассказывала о жуткой истории, которая
случилась с Богданом во время очередной встречи с отцом. Дома у родителя мальчик решил
проделать опасный трюк: перепрыгнуть с кухонного гарнитура на диван. Ребенок не
рассчитал силы и приземлился на угол журнального столика. Сын отделался
травмой головы легкой степени. Телеведущая призналась потом, что этот эпизод заставил
ее пить валерьянку.