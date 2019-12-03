Экс-участница шоу Дом-2 и телеведущая Алена Водонаева планирует новогодние каникулы. Знаменитость собирается посвятить время себе.

Экс-участница шоу "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева планирует новогодние каникулы. Знаменитость собирается посвятить время себе.37-летняя звезда телестройки воспитывает восьмилетнего сынаБогдана. Мальчик появился в браке теледивы и бизнесмена Алексея Малакеева. Этотсоюз продлился всего несколько лет. Алена Водонаева развелась с мужем, однакосохранила с ним дружеские отношения.Большую часть времени Богдан живет с мамой. Между теммальчик часто наведывается в гости к отцу. Например, 2020-й год сын Алены Водонаевойвстретит с папой. Ребенок пробудет у родителя весь январь."Впереди новогодние и рождественские праздники и я бы судовольствием что-нибудь классное посмотрела. В эти новогодние каникулы экс-мужлетит с Бо на Новый год, тк прошлый сын был со мной. Мы чередуем. А это значиту меня будет почти месяц свободного времени. Книги, кино, время для себя", – рассказалав личном "Инстаграм".2 Сен 2019 в 12:54 PDTНапомним, ранее телеведущая рассказывала о жуткой истории, котораяслучилась с Богданом во время очередной встречи с отцом. Дома у родителя мальчик решилпроделать опасный трюк: перепрыгнуть с кухонного гарнитура на диван. Ребенок нерассчитал силы и приземлился на угол журнального столика. Сын отделалсятравмой головы легкой степени. Телеведущая призналась потом, что этот эпизод заставилее пить валерьянку.