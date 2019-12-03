Медики назвали восемь продуктов, которые помогут предотвратить возникновение онкологии. По словам экспертов, некоторые растительные компоненты обладают блокирующими свойствами.

Медики назвали восемь продуктов, которые помогут предотвратить возникновение онкологии. По словам экспертов, некоторые растительные компоненты обладают блокирующими свойствами.На первом месте расположились всем знакомые и многими любимые яблоки. Они богаты не только железом и витаминами, но и полифенолами. Эти соединения могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а также, по мнению ученых, способны остановить развитие раковых опухолей.Кроме того, в список также вошли брокколи, цветная ибелокочанная капуста. Указанные овощи содержат не только запас витаминов и полезную для кишечника клетчатку, но сульфорафан, которыйспособен уменьшать рост злокачественных клеток. Помимо этого, ученые включили в переченьснижающих риск возникновения онкологи продуктов морковь, рыбий жир, орехи,бобовые, кофе и кетчуп, сообщает .По мнению специалистов, употребление в пищу кетчупа способно значительно снизить риск возникновения рака предстательной железы, а у тех, кто регулярно употребляет кофе, опасность заболеть раком печени ниже на 40%, чем у тех, кто предпочитает ограничить себя в употреблении этого ароматного напитка.5 Янв 2017 в 6:00 PSTВпрочем, стоит отметить, что несмотря на рекомендации экспертов, медики рекомендуют придерживаться ранее установленных врачебных предписаний. Людям с повышенным кровяным давлением не рекомендуется употреблять кофе в большом количестве. Кроме того, если присутствует пищевая аллергия, то ни в коем случае не стоит есть запрещенные продукты.