Эксперты посчитали, какую сумму россияне планируют потратить на покупку продуктов для новогоднего стола. Исследование компании Nielsen показало, что расходы на праздничное угощение составят порядка 10 тысяч рублей.

Эксперты посчитали, какую сумму россияне планируют потратить на покупку продуктов для новогоднего стола. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование компании Nielsen, расходы на праздничное угощение составят порядка 10 тысяч рублей.Опрос показал, что семь из десяти респондентов (68 процентов) собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи."И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров", – говорится в отчете об исследовании.Участники опроса также назвали товары, которыми намерены закупаться к празднику. В этом списке лидируют фрукты и овощи – их планируют купить 93 процента респондентов. Затем следует сыр – он будет на столе у 89 процентов опрошенных. 87 процентов собираются готовить свежее мясо, птицу и рыбу, а 81 процентов отдадут предпочтение мясным продуктам. Среди напитков лидируют шампанское и игристые вина – их планируют приобрести 84 процента опрошенных.Опрос проводился в виде онлайн-интервью среди более чем тысячи респондентов. Кроме того, исследователи опросили покупателей в магазинах.