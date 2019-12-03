Актриса порадовала поклонников снимками из Крыма. Ирина Пегова предстала во всей своей натуральной красоте – без косметики.

Актриса порадовала поклонников снимками из Крыма. Ирина Пеговапредстала во всей своей натуральной красоте – без косметики.Актриса выгодно отличается отмногих представителей российского шоу-бизнеса своей простотой: почитатели ееталанта не раз утверждали, что Ирина Пегова – им как родная, домашняя, без звезднойболезни. А еще фолловерам в "Инстаграме" нравится, что, в отличие от коллег поцеху, знаменитость не подсела на уколы красоты и "редизайн".Материал дополняется