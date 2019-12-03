Актриса порадовала поклонников снимками из Крыма. Ирина Пегова
предстала во всей своей натуральной красоте – без косметики.
Актриса порадовала поклонников снимками из Крыма. Ирина Пегова
предстала во всей своей натуральной красоте – без косметики.
Актриса выгодно отличается от
многих представителей российского шоу-бизнеса своей простотой: почитатели ее
таланта не раз утверждали, что Ирина Пегова – им как родная, домашняя, без звездной
болезни. А еще фолловерам в "Инстаграме" нравится, что, в отличие от коллег по
цеху, знаменитость не подсела на уколы красоты и "редизайн".
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