Виктория Лопырева, по всей видимости, намеревается выйти замуж. Девушка решила поразить россиян известием о скорой свадьбе.

Виктория Лопырева, по всей видимости, намеревается выйти замуж. Девушка решила поразить россиян известием о скорой свадьбе.Сейчас 36-летняя знаменитость счастлива в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым. В начале февраля этого года пара стала родителями – у них родился долгожданный сын, которого назвали в честь знаменитого футболиста Месси. Мальчик получил имя Марк Лионель.До сих пора пара никак не заявляла о том, что намерена пожениться, но вот чудесный день настал. Лопырева показала поклонникам, как выбирает свадебное платье. В своем микроблоге девушка опубликовала видео, на котором признается, что у нее буквально разбегаются глаза и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести к торжественному событию."Чем девушка может заниматься в половине девятого вечера? В салон свадебных платьев пришла. Это такое непростое дело, я вам скажу", – сообщила Виктория на своей странице в разделе "Сторис" социальной сети "Инстаграм".На дальнейших роликах модель задумчиво бродит среди рядов нарядных платьев, раздумывая, какое же из них станет тем самым. Она отмечает, что наверняка в свадебной моде есть свои тренды, но, по всей видимости, Лопырева о них мало что знает. В итоге она останавливается на одном, которое с гордостью демонстрирует подписчикам.Виктория выбрала белоснежный подвенечный наряд. Корсетные вставки подчеркивают роскошную фигуру знаменитости, отсутствие рукавов выгодно демонстрирует ключицы модели, а пышная юбка создает эффект тонкой талии. Дополняет нежный образ легкий макияж и уложенные в волну пшеничного цвета волосы.