Проект группы компаний КОРТРОС жилой комплекс ILOVE стал обладателем Grand Prix ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Это стало очередным доказательством превосходства девелопера в своей сфере.

Проект группы компаний "КОРТРОС" жилой комплекс ILOVE стал обладателем Grand Prix ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Это стало очередным доказательством превосходства девелопера в своей сфере.Заслуженная наградаЖилой комплекс ILOVE ГК "КОРТРОС" представляет из себя пять жилых корпусов с благоустроенной зеленой территорией на улице Бочкова в шаговой доступности от станции метро Алексеевская. Согласно планам застройщика, квартал будет вызывать у своих жильцов чувство домашнего уюта и предоставлять им возможность для для активного и креативного семейного досуга."Проект ILOVE предназначен для тех, кто завел семью. Это еще молодые активные люди, которые уже должны думать о колясочном пространстве, о прогулочной зоне для мам, о наличии поликлиники рядом и так далее", – рассказал президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.Не случайно такой проект получил высочайшую награду премии Urban Awards, которая создана не только для определения лучших образцов жилой городской недвижимости в России, но и для распространения передового опыта в девелопменте и повышения качества инфраструктуры и городской среды. Проекты ГК "КОРТРОС" как нельзя лучше попадают под это определение.Признанный успехТак, в 2018 году Grand Prix премии получил квартал жилых небоскребов Headliner, жилой комплекс "Дом Серебряный бор" стал победителем Urban Awards в номинации "Жилой комплекс года бизнес-класса", а комплекс апартаментов "Дом №128" прошел в финал премии. В 2017 и 2018 году финалистом Urban Awards становился петербургский проект ГК "КОРТРОС" – элитный комплекс апартаментов Royal Park.Группа компаний "КОРТРОС" является одним из ведущий девелоперов в России, который реализует проекты с уникальными характеристиками жилой среды для отечественного потребителя. В своей работе компания ориентируется на адаптацию международных стандартов в проектировании и строительстве, а также на применение мирового опыта на отечественном рынке недвижимости.Экономическое превосходствоКомпания входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. ГК "КОРТРОС" с полным основанием регулярно оказывается на верхних строчках рейтингов застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области. В целом география ее деятельности включает восемь регионов по всей стране.На протяжении всего 2019 года ГК "КОРТРОС" демонстрирует уверенные темпы роста и ориентируется на показатель в 27 миллиардов рублей прибыли. При этом в компании следят за тем, чтобы все проекты соответствовали философии девелопера – создавать удобные кварталы, в которых будет все необходимое для жизни и отдыха. "Мы с самого начала для себя решили, что будем продавать не квадратные метры, а условия жизни", – рассказывал ранее Вениамин Голубицкий.В нынешнем году компания намерена ввести в эксплуатацию 269 тысяч квадратных метров жилья – на 12% больше, чем годом ранее. Растут и инвестиции ГК "КОРТРОС" в строительство. Их объем на 2019 годсоставит16 миллиардов рублей, что на четверть больше показателя 2018 года.Новое качество жизниУ каждой линейки проектов ГК "КОРТРОС" есть своя идеология. "Кварталы" объединяют проекты комплексного развития территорий, при которых с нуля создается пространство для жизни с новым уровнем комфорта. Проекты из серии "Дома" располагаются в самых удобных с точки зрения доступности и инфраструктуры точках и оживляют собой весь район. Линейка "Резиденции" объединяет в себе проекты премиального класса.Проекты девелопера ориентированы на разные сегменты. Однако каждый из них позволяет клиенту ГК "КОРТРОС" получить максимально возможный уровень комфорта, от функционала "умного дома" в каждой квартире, до развитой инфраструктуры озелененного пространства вокруг.Выдающиеся достиженияЗа 14 лет своего присутствия на рынке недвижимости России группа компаний "КОРТРОС" сталкивалась с самыми разными ситуациями, благодаря чему получила богатый опыт управления и сформировала уверенную и ориентированную на развитие долгосрочную стратегию. "Наш горизонт планирования – годы, по некоторым проектам – десятилетия", – подчеркнул Вениамин Голубицкий.ГК "КОРТРОС" уже построила 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем будущих проектов составляет 9,2 миллиона квадратных метров. Подобные цифры производят еще большее впечатление, если помнить о философии девелопера и его нацеленности на создание максимально комфортных условий жизни для своих клиентов.21 Окт 2019 в 10:30 PDT"Наши стандарты строительства часто выше ожиданий потребителей. И это предмет для гордости", – подчеркнул генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев. Компания задала хороший тон всей отрасли, когда доказала свое лидерство в комплексном освоении территорий.Теперь ГК "КОРТРОС" готова принять новый вызов и приступить к развитию направления реновации. Освободившиеся от промышленных объектов городские территории требуют особого подхода к преобразованию. Компания уже работает над созданием нового жизненного пространства в данных условиях и уже в ближайшем будущем будет готова поделиться своими успехами.На рельсы эскроуРоссийский рынок недвижимости ждут серьезные перемены из-за отказа от долевого строительства. На этом фоне ГК "КОРТРОС" представляет из себя настоящий островок стабильности, поскольку эскроу-счета – далеко не новое явление для девелопера. Они и раньше использовались при реализации жилья.7 Авг 2019 в 3:18 PDTОтказ от долевого строительства увеличивает долговую нагрузку на девелоперов. При этом требования банков к компаниям-заемщикам также возросли. Кредитные организации заинтересованы в тех застройщиках, которые реализуют понятные с точки зрения экономики проекты. В этих условиях ГК "КОРТРОС" находится в самом выгодном положении.Показателем успеха компании служат оценки экспертов. Так, аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило показатель кредитоспособности "КОРТРОС" с BB+ до следующего уровня BBB–. Эксперты указывают на стабильность прогноза и вероятность дальнейшего роста.