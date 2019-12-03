Звезда сериала Отчаянные домохозяйки Ева Лонгория порадовала поклонников новым снимком с маленьким сыном. До этого знаменитость старалась скрывать ребенка от общественности.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория порадовала поклонников новым снимком с маленьким сыном. До этого знаменитость старалась скрывать ребенка от общественности.44-летняя Ева души не чает в своем ненаглядном чаде. Несмотря на съемки в различных проектах, женщина старается все свое свободное время проводить с малышом, пусть это и не всегда получается. Ранее она неоднократно упоминала, что не хотела бы показывать сына публике, однако радость материнства была настолько сильна, что артистка просто не устояла.В кадре малыш позирует на полу в обнимку с плюшевой игрушкой-пандой. Мальчик одет в белый комбинезончик. Сантьяго пристально и вопросительно смотрит на маму, будто бы не понимая, почему его еще не взяли на ручки и чего от него хотят.Впрочем, поклонники, как сообщает "", пришли в безумный восторг. Умилительная фотография вызвала настоящий ажиотаж у подписчиков, которые обожают сына Лонгории. Разумеется, пользователи поспешили высказать свои наилучшие пожелания подрастающему малышу, а также добавить некоторое количество комплиментов."Какой милый", "Очаровательный малыш", "Настоящий маленький ангел", "Мнекажется, похож на маму", "Какие большие глаза", "Растет красавцем", "Мамин сын", – высказались комментаторы под фотографией крошки-Сантьяго.1 Дек 2019 в 4:15 PSTСтоит отметить, что Ева души не чает в своем малыше. Она родила почти два года назад, и эта беременность была для нее долгожданной, т.к. до этого врачи сомневались, что она сможет вообще когда-нибудь зачать дитя.