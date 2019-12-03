Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста за нанесение тяжких травм пассажиру. Причиной конфликта стал громкий хлопок дверью.

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста за нанесение тяжких травм пассажиру. Причиной конфликта стал громкий хлопок дверью.Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, 26-летний мужчина был госпитализирован в поселке завода Мосрентген с диагнозом внутрибрюшное кровотечение. Полицейские установили, что причиной травмы стал конфликт с таксистом — он ударил мужчину ногой в живот.Задержанным является 32-летний, официально не работающий мужчина. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Как сообщает агентство городских новостей "Москва", пассажир вызвал такси для поездки в поселок Мосрентгена из столичного торгового центра. Между водителем транспортного средства и пассажиром произошел конфликт, поскольку последний якобы слишком громко хлопнул дверью, выходя из авто.Ранее в Екатеринбурге таксист подрался с тремя девушками, которые его вызвали, поскольку разозлился из-за долгого ожидания пассажирок. У одной из них оказался утюг, которым они и смогли отбиться от агрессивного мужчины, также на помощь поспешили очевидцы.