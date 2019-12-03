Ксения Собчак не знает, как реагировать на новости о собственной
личной жизни. Телеведущая призналась, что находится в растерянности.
Ксения Собчак не знает, как реагировать на новости о собственной
личной жизни. Телеведущая призналась, что находится в растерянности.
Светская львица много лет не покидает страниц желтой
прессы. Не успевает она оправиться от одного скандала, как тут же попадает в
другой. Казалось, что Ксения Собчак давно привыкла к муссированию своего имени
в СМИ, поэтому очередная статья не сможет вывести ее из равновесия. Между тем
обнародованная переписка указывает на обратное.
В Сети размещен скрин диалога представителя журнала "Татлер"
и Ксении Собчак. Репортер просит теледиву прокомментировать новость о том, что
она и ее супруг Константин Богомолов живут порознь.
"Будет комментарии?" – пишет журналист. "Да идиоты. Я даже
не знаю, как комментировать", – не выдержала Собчак. "Кажется, единственный в истории
случай, когда Собчак поставили в тупик!" – добавляет сотрудник глянцевого
издания. "Именно. Доказывать, что живем вместе – глупо как-то. Поэтому реально
не понимаю, как реагировать", – цитирует Ксению телеграм-канал "Татлер-батлер".
Напомним, о том, что Константин Богомолов и не
живут вместе, заговорили после интервью сенатора Людмилы Нарусовой одному
телеканалу. Та сказала, что зять пока живет отдельно от дочери.
1 Окт 2019 в 1:18 PDT
Якобы в таунхаусе, где телеведущая проживает с сыном от прошлых
отношений Платоном, места для Богомолова не нашлось. В доме все
подчинено интересам наследника. Выделена комната для няни и помещения для
занятий. Найти свободный угол для мужа знаменитость пока не смогла. По словам
Нарусовой, зять пока поселился на съемной квартире недалеко от театра в котором работает.