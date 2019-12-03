Ксения Собчак не знает, как реагировать на новости о собственной личной жизни. Телеведущая призналась, что находится в растерянности.

Ксения Собчак не знает, как реагировать на новости о собственнойличной жизни. Телеведущая призналась, что находится в растерянности.Светская львица много лет не покидает страниц желтойпрессы. Не успевает она оправиться от одного скандала, как тут же попадает вдругой. Казалось, что Ксения Собчак давно привыкла к муссированию своего именив СМИ, поэтому очередная статья не сможет вывести ее из равновесия. Между темобнародованная переписка указывает на обратное.В Сети размещен скрин диалога представителя журнала "Татлер"и Ксении Собчак. Репортер просит теледиву прокомментировать новость о том, чтоона и ее супруг Константин Богомолов живут порознь."Будет комментарии?" – пишет журналист. "Да идиоты. Я дажене знаю, как комментировать", – не выдержала Собчак. "Кажется, единственный в историислучай, когда Собчак поставили в тупик!" – добавляет сотрудник глянцевогоиздания. "Именно. Доказывать, что живем вместе – глупо как-то. Поэтому реальноне понимаю, как реагировать", – цитирует Ксению телеграм-канал "Татлер-батлер".Напомним, о том, что Константин Богомолов и неживут вместе, заговорили после интервью сенатора Людмилы Нарусовой одномутелеканалу. Та сказала, что зять пока живет отдельно от дочери.1 Окт 2019 в 1:18 PDTЯкобы в таунхаусе, где телеведущая проживает с сыном от прошлыхотношений Платоном, места для Богомолова не нашлось. В доме всеподчинено интересам наследника. Выделена комната для няни и помещения длязанятий. Найти свободный угол для мужа знаменитость пока не смогла. По словамНарусовой, зять пока поселился на съемной квартире недалеко от театра в котором работает.