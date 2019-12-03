30 ноября сын актера Игоря Верника – Григорий отпраздновал свое 20-летие. Любящий отец публично поздравил своего наследника.

30 ноября сын актера Игоря Верника – Григорий отпраздновал свое 20-летие. Любящий отец публично поздравил своего наследника.По словам артиста, он в деталях помнит день, когда мальчик появился на свет. Телеведущий недоумевает от того, как быстро пролетело время."Как это может быть?! Как это из крошечного малыша ты так стремительно превратился в моего друга, с которым можно говорить обо всем, совершенно обо всем?!", – не перестает удивляться родитель.Верник признался, что в его сыне есть все, о чем только может мечтать отец. Больше всего на свете он хочет видеть Григория счастливым."Сам решай, что делать, куда идти, как расставлять приоритеты, с кем связывать судьбу, я всегда рядом, ты знаешь это, лишь бы ты был счастлив!!", – эмоционально заявил актер.В конце Игорь добавил, что очень гордится наследником. А, главное, безмерно любит.30 Ноя 2019 в 4:54 PSTК поздравлениям журналиста присоединились и его друзья из мира шоу-бизнеса. Среди них оказалась Мария Миронова, Кристина Бабушкина и Денис Клявер. Кроме того, многие отметили, что с возрастом сын все больше начинает внешне походить на отца.