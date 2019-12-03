Конгресс США готовит резолюцию о запрете на участие России в будущих саммитах большой семерки. Эксперты полагают, что это делается в пику Дональду Трампу, который не прочь наладить более тесное сотрудничество с Владимиром Путиным.

Конгресс США готовит резолюцию о запрете на участие России в будущих саммитах "большой семерки". Эксперты полагают, что это делается в пику Дональду Трампу, который не прочь наладить более тесное сотрудничество с Владимиром Путиным.После того, как президент Франции Эммануэль Макрон во всеуслышание объявил о том, что Париж будет развивать партнерские отношения с Москвой, о своей надежде построить более доверительные отношения с Владимиром Путиным рассказал американский лидер Дональд Трамп. Это, однако, вызвало определенный протест среди оппонентов 45-го президента США.Конгресс США готовит резолюцию о запрете на участие России в будущих саммитах G7, передает "" со ссылкой на американские СМИ. При этом эксперты не скрывают, что решение принимается именно в пику идее Дональда Трампа наладить сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Более того, специалисты не исключают, что это ограничение найдет поддержку даже среди многих конгрессменов-республиканцев.Материал дополняется.