Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну. Причиной такого решения стала всеобщая забастовка, которая состоится в ближайшие дни в столице Франции.

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну. Причиной такого решения стала всеобщая забастовка, которая состоится в ближайшие дни в столице Франции.Напомним, что на заседании будет обсуждаться судьба Российского антидопингового агентства, а также участие российских спортсменов в крупных международных турнирах.Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия в связи с выявленными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории.