Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Уфе между местным Салаватом Юлаевым и финским Йокеритом. Хозяева льда уступили команде из Хельсинки со счетом 2:3. Это поражение стало для них четвертым подряд.

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и финским "Йокеритом". Хозяева льда уступили команде из Хельсинки со счетом 2:3. Это поражение стало для них четвертым подряд.В составе победителей шайбы забросили Брайан О'Нилл, Хенрик Хаапала и Марко Анттила. За уфимский клуб отличились Алексей Семенов и Станислав Гареев."Йокерит" набрал 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" с 40 баллами идет четвертым на Востоке.