Телеведущая Тина Канделаки грудью встала за оплеванных Гарика Харламова и Кристину Асмус. Знаменитость отметила, что они не заслужили такой лавины критики, которая на них свалилась.

Телеведущая Тина Канделаки грудью встала за оплеванных Гарика Харламова и Кристину Асмус. Знаменитость отметила, что они не заслужили такой лавины критики, которая на них свалилась.Поводом для массированной "атаки" на супружескую пару стала роль Кристины в скандальном фильме "Текст". Там артистка сыграла в нескольких откровенных сценах, за что пользователи сети буквально обрушились на Асмус с проклятиями. Дело доходило даже до вполне реальных угроз, из-за которых Кристине пришлось серьезно обеспокоиться собственной безопасностью.Канделаки сравнила ситуацию с супружеской четой с травлей южнокорейских певицСолли и Гу Хары. Тогда звезды азиатской поп-музыки покончили с собой из-за выплесков злопыхателей. По мнению телеведущей, сейчас ситуация с Харламовым и Асмус ничем не отличается от инцидента в Южной Корее."Ну а что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшуюроль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой составпроклятий, унижений и хейта", – высказалась знаменитость в своем.Она подчеркнула, что зачастую люди не думают о том, что чувствуют те, кто становится их мишенью. Меж тем слова действительно могут больно ранить и даже довести до желания свести счеты с жизнью. Тина отметила, что за подобное следовало бы наказывать на законодательном уровне. Кроме того, она дополнила, что не стоит терять человеколюбие в погоне за одобрением общества.20 Ноя 2019 в 6:55 PST