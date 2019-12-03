Карантин по бешенству введен до 30 января на западе Москвы в районе Солнцево.

Карантин по бешенству введен до 30 января на западе Москвы в районе Солнцево.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичной мэрии.Отмечается, что поскольку на территории Солнцево ветеринарами был зафиксирован случай заболевания бешенством дикого животного, во избежание распространения опасного заболевания принято решение до 30 января запретить проведение выставок собак и кошек. Запрещается также торговать домашними питомцами и вывозить животных за пределы района.