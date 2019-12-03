Церемонию вручения первой национальной премию канала Music Box Золотой хит посетили главные российские звезды. Пели Лолита, Ольга Бузова, Николай Басков, Татьяна Буланова Жасмин и еще два десятка звезд. А хлопали им актеры, режиссеры, продюсеры и критики. За банкетным столом корреспондент Дни.ру оказался в компании Бари Алибасова.

Церемонию вручения первой национальной премию канала Music Box "Золотой хит" посетили главные российские звезды. Пели Лолита, Ольга Бузова, Николай Басков, Татьяна Буланова Жасмин и еще два десятка звезд. А хлопали им актеры, режиссеры, продюсеры и критики. За банкетным столом корреспондент "Дни.ру" оказался в компании Бари Алибасова.Летом на музыкальном фестивале "Жара" в Баку основатель группы "На-На" похвастался, что исправно отдает супружеский долг 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Даже отравление средством для промывки труб "Крот" на мужской силе не сказалось!"У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает, – уверял тогда Бари Каримович. – С сексом у меня никаких проблем не было никогда. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает".В этот раз корреспондент "Дни.ру" выяснил интимные подробности контактов 80-летней актрисы и 72-летнего продюсера – в каких позах, сколько раз и где они отдаются плотским утехам."У Лиды все хорошо – здорова, бодра, прыгучая, – смеется Алибасов. – Вся тяжбы позади. Она живет с дочкой Олей на своей родной улице Бочкова на севере столицы, а совместная наша с ней квартира – в Новой Москве".25 Сен 2019 в 12:21 PDTПо признанию Бари Каримовича, с женой он видится и спит не каждый день. "Когда мы ночуем в Новой Москву, то занимаемся любовью часто, – уверяет . – Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко – из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью".