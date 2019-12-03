Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси, ставший шестикратным обладателем Золотого мяча, заявил, что хочет продолжать наслаждаться футболом. Об этом он сообщил на церемонии вручения почетной награды, которая состоялась в Париже 2 декабря.

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, ставший шестикратным обладателем "Золотого мяча", заявил, что хочет продолжать наслаждаться футболом. Об этом он сообщил на церемонии вручения почетной награды, которая состоялась в Париже 2 декабря."Десять лет назад я получил в Париже свой первый "Золотой мяч". Мне тогда было 22 года. Сегодня я получаю уже шестой приз. Надеюсь, что у меня впереди еще много времени. Я хотел бы продолжать наслаждаться футболом", – цитирует 32-летнего футболиста ТАСС.Напомним, что Месси стал рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей".