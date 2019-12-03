Британская полиция задержала одного из сообщников террориста, напавшего на прохожих в Лондоне. При этом оба преступника уже были осуждены за терроризм, но недавно условно-досрочно покинули колонию. Из британских тюрем вышли еще 74 экстремиста, отсидевших всего половину срока. Где они сейчас, и продолжат ли власти после резни на лондонском мосту и дальше отпускать радикалов?

Британская полиция задержала сообщника террориста, напавшего на прохожих в Лондоне. При этом оба преступника уже были осуждены за терроризм, но недавно условно-досрочно покинули колонию. Кроме того, из британских тюрем вышли еще 74 экстремиста, отсидевших всего половину срока — это, конечно, скандал.Лондонский мост сейчас открыт для движения. Но криминалисты продолжают работать как и в здании, где террорист набросился на людей с ножами в руках, так и в том месте, где его задержали и ликвидировали.Премьер-министр Борис Джонсон, мэр Лондона Садик Хан и лидер оппозиции Джереми Корбин в понедельник, 2 декабря, приняли участие в панихиде по погибшим. 25-летний Джеймс Мэрритт и 23-летняя Саския Джонс скончались от полученных ран. Они были активистами проекта "Учимся вместе", нацеленного на реабилитацию заключенных.28-летний террорист Усман Хан считался одним из тех, кто прочно встал на путь исправления. Его собирались принимать на обучение в престижный Кембриджский университет. Незадолго до убийства своих кураторов он даже написал им благодарственную поэму.В поле зрения британских спецслужб Усман Хан попал 11 лет назад."Я рожден и воспитан в Англии. Старшее поколение знает меня. Если спросить их, они знают ярлыки террористов, навешанные на нас, также они знают, что я не террорист", — заявил Усман Хан в 2008 году.Это интервью было записано сразу после обыска в его квартире в 2008 году. Полиция тогда не смогла найти убедительных доказательств террористической деятельности Усман Хана. Вскоре выяснилось, что он и его товарищи планировали целую серию атак: начиная от взрыва Лондонской биржи и заканчивая убийством тогда еще мэра Лондона Бориса Джонсона.Хану дали 16 лет тюрьмы. Отсидев 8 из них, он вышел на свободу, но остался под контролем полиции и постоянно носил электронный браслет, который позволял отслеживать все его перемещения. Для того, чтобы в пятницу приехать на конференцию в Лондон, он получил специальное разрешение. В отличие от предыдущих поездок, его никто не сопровождал. Уже арестован один из тех, кто вместе с ним отбывал срок за терроризм, но точно так же вышел на свободу за примерное поведение."Проблема в том, что его отпустили раньше. Тут дело именно в этом. На законном основании никто не мог воспрепятствовать его досрочному освобождению. На данный момент на свободе находятся около 74 досрочно освобожденных", — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Консерватор Джонсон сказал что это лейбористы принимали такие законы, находясь у власти. Отец погибшего студента обвинил премьер-министра в том, что он использует трагедию в политических целях. Лидер оппозиции считает, что причины произошедшего надо искать в провальной внешней политике страны."Войну против терроризма мы явно проигрываем. Вторжение Британии на Ближний Восток, включая Афганистан, только усугубило ситуацию. Пришло время нашей стране прекратить цепляться за идеи Дональда Трампа. Борис Джонсон больше всех в мире поддерживает президента США в вопросах, начиная с изменения климата и заканчивая противостоянием с Китаем. Уже слишком часто мы заходим в тупик, выбирая этот опасный путь", — сообщил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.Одноклассники террориста вспоминают, как он еще 14-летним подростком расхаживал в футболке с портретом Усамы бен Ладена, смеялся над видео обрушения в Нью-Йорке башен-близнецов. В школе его считали глуповатым неудачником. Таких легко вербуют в экстремистские организации, что в итоге и произошло с ним. Усман Хан был одним из адептов одиозного проповедника Анжема Чоудари, которого год назад британские власти тоже условно-досрочно выпустили из тюрьмы.