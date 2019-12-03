Звезда Playboy Мария Лиман уж точно девушка не из робких. Она умеет удивлять, пускай, и не самыми благородными способами.

Звезда Playboy Мария Лиман уж точно девушка не из робких. Она умеет удивлять, пускай, и не самыми благородными способами.Модель в очередной раз показала свои интимные места. На этот раз она предстала полностью обнаженной. Из аксессуаров на ней был лишь кожаные ошейник, наручники и пояс.Соски на пышной груди светская львица прикрыла отпечатками ладоней. А самое интимное место частично прикрыли связанные руки Марии. "Что можно добавить?", – поинтересовалась у фолловеров девушка в своем Инстаграм-аккаунте.Поклонники, конечно, были шокированы таким смелым снимком. Многие сочли его возбуждающим и начали активно писать похабные комментарии. "Огонь, ты просто прелесть, принцесса! Красавица, грудь шикарна, да и не только грудь, вся фигурка", "Цепи не хватает на ошейник", "В таком положении руки нужно поднять вверх", – не успокаивались подписчики."Мои ладони вместо тех отпечатков", – попытал судьбу пользователь Сети.Другие, в свою очередь, отметили, что Лиман перешла уже все границы дозволенного. Еще чуть-чуть и она совсем перестанет прикрываться даже отпечатками из краски. В адрес модели посыпались едкие комментарии, сообщает . "Мозги, если конечно это возможно", "Увольнения с должности. Не там зарплату получаете", "Стыдно должно быть, это уже перебор, вы хуже порноактрисы", – негодовали критики.