Супруга президента Америки Меланья Трамп показала поклонникам новогодний антураж Белого дома. Увиденное восхитило общественность.

Супруга президента Америки Меланья Трамп показала поклонникам новогодний антураж Белого дома. Увиденное восхитило общественность.В прошлом году главное здание Вашингтона украшали красными елями. На фоне белых коридоров они смотрелись несколько жутковато. Такой антураж называли отсылкой к знаменитому фильму ужасов Стенли Кубрика "Сияние". Вероятно, именно поэтому в нынешнем году оформители решили сменить цветовую гамму на более нейтральную.Резиденцию украсили в традиционных тонах – зеленым, золотистым и серебряным цветами. На пушистых изумрудных елках красовались блестящие в теплом свете гирлянд игрушки. Кроме того, не забыли декораторы и о уже ставших привычными венках.Как сообщает телеканал "", темой рождественского оформления стал "Дух Америки". Ранее из штата Пенсильвания в Белый дом доставили главную елку страны. Рост красавицы составляет пять с половиной метров. Ее украсили бумажными цветами ручной работы, каждый из которых олицетворяет один из 50 американских штатов.Помимо рождественских деревьев в Белом доме появились и другие праздничные украшения. В Парадной столовой установили традиционныйпряничный домик в форме Белого дома. Его окружают такие достопримечательности Соединенных штатов, как Статуя Свободы, мостЗолотые Ворота из Сан-Франциско и другие.