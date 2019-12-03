Супруга президента Америки Меланья Трамп показала поклонникам новогодний антураж Белого дома. Увиденное восхитило общественность.
Супруга президента Америки Меланья Трамп показала поклонникам новогодний антураж Белого дома. Увиденное восхитило общественность.
В прошлом году главное здание Вашингтона украшали красными елями. На фоне белых коридоров они смотрелись несколько жутковато. Такой антураж называли отсылкой к знаменитому фильму ужасов Стенли Кубрика "Сияние". Вероятно, именно поэтому в нынешнем году оформители решили сменить цветовую гамму на более нейтральную.
Резиденцию украсили в традиционных тонах – зеленым, золотистым и серебряным цветами. На пушистых изумрудных елках красовались блестящие в теплом свете гирлянд игрушки. Кроме того, не забыли декораторы и о уже ставших привычными венках.
Как сообщает телеканал "", темой рождественского оформления стал "Дух Америки". Ранее из штата Пенсильвания в Белый дом доставили главную елку страны. Рост красавицы составляет пять с половиной метров. Ее украсили бумажными цветами ручной работы, каждый из которых олицетворяет один из 50 американских штатов.
Помимо рождественских деревьев в Белом доме появились и другие праздничные украшения. В Парадной столовой установили традиционный
пряничный домик в форме Белого дома. Его окружают такие достопримечательности Соединенных штатов, как Статуя Свободы, мост
Золотые Ворота из Сан-Франциско и другие.