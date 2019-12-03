Городские торжества, посвященные этой дате, пройдут в Доме культуры молодежи областного центра 5 декабря.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-12-2019-mezhdunarodnyj-den-invalida-otmetyat-vo-vladimire.html" target="_blank">Международный день инвалида отметят во Владимире</a> - Городские торжества, посвященные этой дате, пройдут в Доме культуры молодежи областного центра 5 декабря.
[url=https://33live.ru/novosti/03-12-2019-mezhdunarodnyj-den-invalida-otmetyat-vo-vladimire.html]Международный день инвалида отметят во Владимире[/url] - Городские торжества, посвященные этой дате, пройдут в Доме культуры молодежи областного центра 5 декабря.