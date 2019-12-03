Городские торжества, посвященные этой дате, пройдут в Доме культуры молодежи областного центра 5 декабря.

Сегодня - Международный день инвалидов. Городские торжества, посвященные этой дате, пройдут в Доме культуры молодежи областного центра 5 декабря, а сегодня - в детской художественной школе на Большой Московской открылась выставка "Волшебная радуга".