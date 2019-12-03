28-летняя Дарина Эрвин с продюсером наслаждаются отдыхом на Багамских островах. Александр Цекало с супругой устроили
себе морскую прогулку на яхте.
28-летняя Дарина Эрвин с продюсером наслаждаются отдыхом на Багамских островах. Александр Цекало с супругой устроили
себе морскую прогулку на яхте.
Художница
запечатлела мини-вояж на видео. На нем Эрвин предстала в ярком купальнике, а ее
возлюбленный снят без майки.
Ради пикантного
кадра для "Инстаграма" Дарина облизала мужа, сообщает . 58-летний Александр Цекало не скрыл своих
эмоций – он буквально растаял от счастья.
Отметим, что модель любит делиться с поклонниками семейными
кадрами, демонстрируя идиллию в отношениях с супругом. Жизнь с Дариной Эрвин
превратилась для Александра Цекало в сплошной медовой месяц.
24 Июн 2019 в 3:17 PDT
Напомним, сразу после свадьбы влюбленные отправились в
романтическую поездку по Италии. В этом вояже продюсер спустил за десять дней около
миллиона рублей. А на 28-летие избранницы он устроил шумную вечеринку в
Голливуде.
Как писали "Дни.ру", жена Александра Цекало обожает эпатировать
публику. Дарина пишет картины в стилю ню, отдавая предпочтение
моделям-мужчинам. Порой Эрвин публикует фото, на которых предстает у мольберта
топлес.