28-летняя Дарина Эрвин с продюсером наслаждаются отдыхом на Багамских островах. Александр Цекало с супругой устроили себе морскую прогулку на яхте.

28-летняя Дарина Эрвин с продюсером наслаждаются отдыхом на Багамских островах. Александр Цекало с супругой устроилисебе морскую прогулку на яхте.Художницазапечатлела мини-вояж на видео. На нем Эрвин предстала в ярком купальнике, а еевозлюбленный снят без майки.Ради пикантногокадра для "Инстаграма" Дарина облизала мужа, сообщает . 58-летний Александр Цекало не скрыл своихэмоций – он буквально растаял от счастья.Отметим, что модель любит делиться с поклонниками семейнымикадрами, демонстрируя идиллию в отношениях с супругом. Жизнь с Дариной Эрвинпревратилась для Александра Цекало в сплошной медовой месяц.24 Июн 2019 в 3:17 PDTНапомним, сразу после свадьбы влюбленные отправились вромантическую поездку по Италии. В этом вояже продюсер спустил за десять дней околомиллиона рублей. А на 28-летие избранницы он устроил шумную вечеринку вГолливуде.Как писали "Дни.ру", жена Александра Цекало обожает эпатироватьпублику. Дарина пишет картины в стилю ню, отдавая предпочтениемоделям-мужчинам. Порой Эрвин публикует фото, на которых предстает у мольбертатоплес.