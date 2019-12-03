Крупный пожар произошел на юге Санкт-Петербурга. На Московском шоссе горит ангар логистической компании. Площадь пожара 12 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение конструкций.

Крупный пожар произошел на юге Санкт-Петербурга. На Московском шоссе горит ангар логистической компании. Площадь пожара 12 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение конструкций.Ангар расположен в промзоне в складских помещениях, отмечает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что по этому адресу находится Пушкинский таможенный пост. Сведений о пострадавших не поступало. Рядом жилых построек нет. Возгорание ликвидируют более ста человек, привлечены 24 единицы техники.К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Она проводит замеры содержания вредных веществ в атмосфере.По некоторым данным, в горящем логистическом комплексе хранятся химические удобрения и каучук.